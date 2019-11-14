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’ye operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'ın çok önemli bir adamının yakın bir zamanda 'de ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, 'ye yönelik önümüzdeki günlerde de çok önemli bir operasyona girileceğini söyledi.

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