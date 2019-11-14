İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın çok önemli bir adamının yakın bir zamanda Suriye'de ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, FETÖ'ye yönelik önümüzdeki günlerde de çok önemli bir operasyona girileceğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın çok önemli bir adamının yakın bir zamanda Suriye'de ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, FETÖ'ye yönelik önümüzdeki günlerde de çok önemli bir operasyona girileceğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.