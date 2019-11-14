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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 01:42

'li İmamoğlu yönetiminde çatlak! Ulaşım Daire Başkanı istifa etti

Başkanı ’nun en önemli bürokratlarından biri olarak gördüğü Ulaşım Daire Başkanı Dr. Taylan Engin görevinden istifa etti.

CHP'li İmamoğlu yönetiminde çatlak!
Başkanı 'nun en önemli bürokratlarından biri olarak gördüğü Ulaşım Daire Başkanı Dr. Taylan Engin görevinden istifa etti.



Engin'in fikir ayrılığına düştüğü Ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ile tartışması sonrası istifa kararı aldığı öğrenildi.

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