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  • 14.11.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 11:31

Başkan Erdoğan 'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Başkan Erdoğan, 'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı. 'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Iğdır'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla 'ye tebrik mesajı gönderdi.

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