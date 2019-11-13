Bugün saat 22.50 sıralarında Şanlıurfa kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 3 patlama meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.







İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada; "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" ifadelerine yer verdi.

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