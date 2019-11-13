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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 23:27

Son dakika: 20. patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 3 patlama meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama

Bugün saat 22.50 sıralarında kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 3 patlama meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.



İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada; "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" ifadelerine yer verdi.
Detaylar geliyor...

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