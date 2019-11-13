Bakan Albayrak'a iftiraya dava

'ın Ordu'dakikonuşmasının bazı internet sitelerinceçarpıtıldığını belirterek bir açıklamayaptı. Açıklamada "Ekonomideher pozitif gelişmeden sonra aynımahfillerin, Sayın Bakanımız'ı hedefalan girişimlerine şahit oluyoruz.Doğrudan yalan ve iftiralarla SayınBakanımız'ı hedef alan bu haberleriyapanlara ve aynı şekilde bu yalan veiftiraları gündemde tutan kişilere karşıtümdenildi. Açıklamada, haberleringerçekle alakası olmadığı belirtilerek,"Sayın Bakanımız'ın konuşmasındaağzından dahi çıkmayan 'terörist'ifadesi kasıtlı olarak kullanılmış, SayınBakanımıza karşı kamuoyunun tepkisi,hatta kin ve nefreti amaçlanmıştır.Üzülerek görülmüştürki yalanhaberlerin arkasına siyasiler detakılmış, konuşmayı dinlemedeniftira kumpanyasının içinde yeralmışlardır" denildi.