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Bakan Albayrak'a iftiraya dava

Hazine ve , 'ın Ordu'daki konuşmasının bazı internet sitelerince çarpıtıldığını belirterek bir açıklama yaptı. Açıklamada "Ekonomide her pozitif gelişmeden sonra aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız'ı hedef alan girişimlerine şahit oluyoruz. Doğrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımız'ı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı tüm hukuki süreçler başlatılmıştır" denildi.

İftiraya dava
Hazine ve , Bakan Berat Aybayrak'ın Ordu'daki konuşmasının bazı internet sitelerince çarpıtıldığını belirterek bir açıklama yaptı. Açıklamada "Ekonomide her pozitif gelişmeden sonra aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız'ı hedef alan girişimlerine şahit oluyoruz. Doğrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımız'ı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı tüm hukuki süreçler başlatılmıştır" denildi. Açıklamada, haberlerin gerçekle alakası olmadığı belirtilerek, "Sayın Bakanımız'ın konuşmasında ağzından dahi çıkmayan 'terörist' ifadesi kasıtlı olarak kullanılmış, Sayın Bakanımıza karşı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefreti amaçlanmıştır. Üzülerek görülmüştürki yalan haberlerin arkasına siyasiler de takılmış, konuşmayı dinlemeden iftira kumpanyasının içinde yer almışlardır" denildi.

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