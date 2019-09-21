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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan New York'a Hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

VOLKAN BOZKIR'I ADAY GÖSTERECEĞİZ

Dünya liderleriyle ikili görüşmelerim olacak. Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda BM'nin gündeminde olan barış ve güvenlikle ilgili temel meselelerle ilgili görüşlerimizi dile getireceğiz.

BM Genel Kurul Başkanlığına Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz. Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini layıkıyla yürüteceğine inanıyorum.

"SINIR BOYUNDA HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANDI"

Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz bunun dışında da uzun yıllar stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şuanda da aynı noktadayız. ABD ile bizim karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelmek gibi bir lüksümüz olamaz. YPG/PYD gibi PKK'nın yan kolları gibi örgütlere şuanda ABD'nin verdiği destek apaçık ortadadır. Bunu ben sayın Trump ile paylaştım. Siz onbinlerce TIR araç mühimmat geliyor. Biz paramızla almıyoruz ama siz ücretsiz olarak bu terör örgütlerine DEAŞ'la mücadele adı altında bu tür destekleri veriyorsunuz. Biz El Bab'da 3 bin kadar DEAŞ'lıyı derdest ettik. Bizimle ilgili ne yazık ki yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı tavrımızın olmadığı hep söylendi.

"BU BİR ALDATMACA"

Halbuki biz bu mücadelemizi onlarla açık ve net yaptık. Şuanda da bölgede zaten DEAŞ da adeta yok durumunda. Şimdi bir uydurma örgüt ortaya çıkarıldı SDG diye. Bu bir aldatmaca. Bunun da PYD ve YPG'den hiçbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz. Onları gölgeleyen örten bir başka terör örgütü. Bunun PKK ile alakası yok diyorlar. Hepsi de iç içe bu seyahatimizde sayın Trump ile bir görüşmemizin olması söz konusu orada da bunları masaya yatıracağız. Çünkü sayın Trump Fırat'ın doğusundan ABD'li askerlerin çekilmesine yönelik bir açıklamayı yapmıştı. Ama bu gerçekleşmedi. Aylar oldu ama uygulamaya gelince bu olmadı. Bu gerçekleri görmemezlikten gelmemiz mümkün değil. Nasıl Afrin'de El Bab'da kendi göbeğimizi kestiysek özellikle Suriye'nin kuzeyinde bizim terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak gerçek sahibine teslim etmemiz gerekiyor.

PATRİOT VE F-35 KONUSU

Patriotlar konusunda sayın Trump telefon görüşmemizde bu hala gündeminizde mi diye söylediğinde ben kendisine evet dedim. Biz S-400'leri nasıl aldıysak kısa bir süre sonra ülkemiz genelindeki yerleşim planları gerçekleşiyor. Bize Patriot noktasında da şartlar sağlanırsa biz sizden de bunları alabiliriz dedik. Bu da onların gündeminde. Bunları hallederken F-35'leri bir yere koymamız mümkün değil. F-35'ler için 1 milyar 350 milyon dolar para yatırdık. Biz F-35'lerde üreticiyiz. Bunları yapan bir ülkeye yapılan uygulama adil bir uygulama değildir.