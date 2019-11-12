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  • 12.11.2019 14:04
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 14:04

Yüzen gemisi '' Boğazı'ndan geçti

Boğazı'ndan geçen 120 megavat kurulu güce sahip gemisi '', 'ne doğru yol aldı. Saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi, Kilitbahir köyü dağında bulunan '' yazısı önünden geçerken, ilginç görüntüsüyle dikkat çekti.

'İbrahim Bey' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
'e ait 120 megavat kapasiteye sahip gemisi '', Boğazı'ndan geçti. Togo'nun Lome Limanı'ndan 'ya giden Liberya bayraklı 179 metre uzunluğundaki gemi, 'nden saat 10.30'da boğaza giriş yaptı.



Saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi, Kilitbahir köyü dağında bulunan '' yazısı önünden geçerken, ilginç görüntüsüyle dikkat çekti.



Enerji gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra 'ne doğru yol aldı.

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