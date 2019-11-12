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  • 12.11.2019 13:52
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 13:52

'in sahibi olduğu nedeniyle kapatılacak

Vatan Partisi Genel Başkanı 'in sahibi olduğu , 'a olan borcu sebebiyle kapatılacak. Kanal borcunu bugün 18.00'a kadar ödemezse yayını karartılacak.

Perinçek'in kanalı kapatılıyor!

Yönetim Kurulu Başkanı , borcun bir bölümünü, 31 Ekim'de verdiklerini ve görevlilerinden 12 Kasım'a dek süre talep ettiklerini söyleyerek, "Bu kanalı ayakta tutmak için siz değerli can dostlarımıza başvuruyoruz. Bu hayati problemi kanalımızı var eden siz vefakar gönüllülerimize emanet ediyoruz" dedi.

"SAAT 18.00'E KADAR SÜRE VAR"
Ulusal Kanal, sosyal medya sayfalarından 'imece' kampanyası da başlattı. Destek çağrısı gerçekleştirilen açıklamada, "Ulusal Kanal imecesinde son gün. TÜRKSAT borcu sebebiyle başlatılan kampanya saat 18.00 itibariyle bitiyor. Durum ciddi. TÜRKSAT'a olan borç kapatılmazsa Ulusal Kanal'ın yayını karartılacak." ifadeleri kullanıldı.

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