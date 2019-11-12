Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, borcun bir bölümünü, 31 Ekim'de verdiklerini ve TÜRKSAT görevlilerinden 12 Kasım'a dek süre talep ettiklerini söyleyerek, "Bu kanalı ayakta tutmak için siz değerli can dostlarımıza başvuruyoruz. Bu hayati problemi kanalımızı var eden siz vefakar gönüllülerimize emanet ediyoruz" dedi.





"SAAT 18.00'E KADAR SÜRE VAR"

Ulusal Kanal, sosyal medya sayfalarından 'imece' kampanyası da başlattı. Destek çağrısı gerçekleştirilen açıklamada, "Ulusal Kanal imecesinde son gün. TÜRKSAT borcu sebebiyle başlatılan kampanya saat 18.00 itibariyle bitiyor. Durum ciddi. TÜRKSAT'a olan borç kapatılmazsa Ulusal Kanal'ın yayını karartılacak." ifadeleri kullanıldı.