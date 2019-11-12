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  • Son Güncelleme: 12.11.2019 13:43

Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan ölü bulunan İngiliz ajan 'le ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre dün sabah saatlerinde Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan ile ilgili İstanbul Valisi bir açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor." derken gelişme olduğu taktirde yeni açıklama yapılacağını da ekledi.

Valilikten ölü bulunan İngiliz ajanla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valisi , Başakşehir'de yapımı süren şehir hastanesinde incelemelerde bulundu.

Vali Yerlikaya incelemelerinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Vali Yerlikaya, dün evinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının soruşturmasındaki son gelişmelerin sorulması üzerine, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor. Dün bir açıklama yaptım bununla ilgili. Yeni bir açıklama yapmamızı gerektirecek gelişme olduğu zaman sizlerle paylaşacağız." dedi.

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