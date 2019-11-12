Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.11.2019 19:30
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 19:53

Kandil ve Metina'ya hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi...

yaptığı açıklamada, " ve 'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

Kandil ve Metina'ya hava harekatı! Öldürüldüler

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen 'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli İstihbarat Teşkilatının () koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKandil ve Metina'ya hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri