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  • 11.11.2019 13:07
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 13:07

'de saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı'nın terörle mücadele kapsamında düzelediği operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 'lı terörist yakalandı. Yakalanan N.D. ile Ö.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, uyruklu A.A'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Saldırı hazırlığındaydılar! Yakalandılar!

'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 'lı 3 terörist sağ ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK üyesi olmak suçlarından aranan ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçen ekipler, eve gizlendikleri tespit edilen N.D. ile Ö.E. 'te, uyruklu A.A ise ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

N.D. ile Ö.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Suriye uyruklu A.A'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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