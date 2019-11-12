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  • 12.11.2019 08:05
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 08:05

Son dakika: 'de / operasyonu: 12 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre 'de, terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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