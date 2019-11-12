Karaköy'deki şok ölüm, sabaha karşı ortaya çıktı. Cesedi bulunan kişinin, İngiliz istihbaratçı Le Mesurier (48) olduğu anlaşıldı.
El ve ayaklarında kırık, yüzü ile gırtlağında bıçak yarası saptandı. Ölüm nedeni ise "Yüksekten düşme" olarak açıklandı.
Binbaşı rütbesine sahip James Gustaf Edward Le Mesurier'e Suriye'deki başarılarından ötürü Şövalye ünvanı verilmişti. 4 yıldır Büyükada'da oturan ile Mesurier ve eşi kapısı parmak izi ile açılan Karaköy'deki Home Ofis'te de kalıyordu
JAMES BOND
İstanbul Beyoğlu'nda dün vatandaşlar sokak ortasında bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Durum polise ve 112 Acil'e bildirildi. Olay yerine giden ekipler, şahısın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin incelemeleri neticesinde ölen kişinin eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier (48) olduğu belirlendi. Mesurier'in İsveçli eşi Hedving Christina (39) polise verdiği ifadede, kocasının son dönemde aşırı stres nedeniyle antidepresan ilaçlar kullandığını ve iğne tedavisini olabilmek için birkaç gün önce Büyükada'daki evlerinden ayrılarak bu adrese taşındıklarını belirtti. Olay günü ise 04.00'e kadar ayakta olduklarını, eşinin ilaçlarını aldıktan sonra uyuduklarını, saat 05.30 sıralarında ise eşinin yerde hareketsiz halde yattığını gördüğünü söyledi.
James Gustaf Edward Le Mesurier, ilk belirlemelere göre 3'üncü kattan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
BEYAZ BARETLİLER KİMDİR?
Resmi adıyla Suriye Sivil Savunması, dünya çapında bilinen adıyla Beyaz Baretliler, Esad rejiminin bombardımanlarına karşı sivilleri kurtarma ekibi olarak biliniyor. James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyaz Baretliler örgütünün kurucusu olarak biliniyor.
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