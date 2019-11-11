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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 11:23

Mardin'de öğrenci servisi TIR'a çarptı! 14 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir öğrenci servisi TIR'a çarptı. Kaza sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı. yaralanan 13 öğrenci ile sürücüsü ekiplerince Mardin ve Mazıdağ'daki hastanelere kaldırıldı.

Mardin'in Mazıdağ ilçesinde öğrenci nın tıra çarpması sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen 72 AR 892 plakalı okul servis aracı, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Yukarıkonak Mahallesi yakınlarında önünde seyir eden 46 D 6620 plakalı kum yüklü tıra arkadan çarptı.

yaralanan 13 öğrenci ile servis aracı sürücüsü ekiplerince Mardin ve Mazıdağ'daki hastanelere kaldırıldı.

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