Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması sonucunda devam ettirilen 'Prizma' operasyonu çerçevesinde 150 polisin katılımıyla devremülk dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.
Ayrıntılar birazdan...
Ayrıntılar birazdan...
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