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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 10:53

’da ‘Prizma’ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı…

Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması sonucunda devam ettirilen ‘Prizma’ operasyonu çerçevesinde 150 polisin katılımıyla devremülk dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

‘Prizma’ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması sonucunda devam ettirilen 'Prizma' operasyonu çerçevesinde 150 polisin katılımıyla devremülk dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıntılar birazdan...

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