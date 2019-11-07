7 Kasım genel af son dakika ne oldu? İkinci yargı paketi çıktı mı, maddeleri nedir? Gibi sorular yanıt bekliyor. Ak Parti ile MHP arasında görüşmeleri devam eden infaz kanunu ve şartlı ceza indirimi teklifinin, yargı reformu dışında bir paket olarak Meclis'e gelebileceği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre ceza yargılamalarıyla ilgili düzenlemeler içeren ilk paketin ardından gelecek ikinci pakette hukuk yargılamalarına ilişkin konular yer alacak. Noterler, icradan çocuk tesliminin kaldırılması, icra iflas kanununda değişikler yeni paketin öne çıkan başlıkları olacak. 2. Yargı paketinde nafaka konusunun olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.

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İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte Aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik." Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci yargı paketine ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclis'in gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti.

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