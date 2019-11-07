Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.11.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 11:11

Af yasası ne oldu? Meclis'e geldi mi? İşte son gelişmeler

7 Kasım itibari ile af yasası ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ikinci ve üçüncü paketin hazırlıkları başladı. İkinci pakette; noterler, icradan çocuk teslimi, icra iflas kanununda değişiklikler gibi hukuk yargılama usulüne dair düzenlemeler var. 3. pakette ise hâkim ve savcı yardımcılığının yer alması planlanıyor. Cezaevlerinde halihazırda 280 bin kadar tutuklu ve hükümlü yer alıyor. Uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınıp alınmayacağı merak konusu haline gelmişti. Yeni yargı paketiyle denetimli serbestlikler de düzenleniyor. İşte 7 Kasım af ile ilgili son gelişmeler...

İkinci yargı paketi çıktı mı, maddeleri nedir?

7 Kasım genel af son dakika ne oldu? İkinci yargı paketi çıktı mı, maddeleri nedir? Gibi sorular yanıt bekliyor. Ak Parti ile MHP arasında görüşmeleri devam eden infaz kanunu ve şartlı ceza indirimi teklifinin, yargı reformu dışında bir paket olarak Meclis'e gelebileceği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre ceza yargılamalarıyla ilgili düzenlemeler içeren ilk paketin ardından gelecek ikinci pakette hukuk yargılamalarına ilişkin konular yer alacak. Noterler, icradan çocuk tesliminin kaldırılması, icra iflas kanununda değişikler yeni paketin öne çıkan başlıkları olacak. 2. Yargı paketinde nafaka konusunun olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.

SON DAKİKA AF HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte Aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik." Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci yargı paketine ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclis'in gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAf yasası ne oldu? Meclis'e geldi mi? İşte son gelişmeler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri