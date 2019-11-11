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CHP seçiminde kadına dayak

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki CHP'nin delege seçimlerinde olay çıktı. CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil Çoşkuner delegeleriyle birlikte darp edildiğini iddia etti. Şiddete uğrayan CHP'li kadınlar, hastaneden darp raporu aldı. Ardından saldırganlar için suç duyurusunda bulundu.

CHP seçiminde kadına dayak
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki CHP'nin delege seçimlerinde olay çıktı. CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil Çoşkuner delegeleriyle birlikte darp edildiğini iddia etti. Şiddete uğrayan CHP'li kadınlar, hastaneden darp raporu aldı. Ardından saldırganlar için suç duyurusunda bulundu.

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