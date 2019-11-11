Af Örgütü’nden Irak’a uyarı Uluslararası Af Örgütü, Irak hükümetine göstericilerin güvenlik güçlerince öldürülmesine son verilmesi çağrısında bulundu: "Basra ve Bağdat, göstericilere karşı aşırı kanlı ve şiddetli günlere tanıklık ediyor. Iraklı yetkililer, hemen yasa dışı bir şekilde ölümcül güç kullanılmasına son vermelidir." Irak'ta bir aydan uzun süredir devam eden gösterilerde, 301 kişi öldü, 15 bin kişi de yaralandı.

Uluslararası Af Örgütü, Irak hükümetine göstericilerin güvenlik güçlerince öldürülmesine son verilmesi çağrısında bulundu: "Basra ve Bağdat, göstericilere karşı aşırı kanlı ve şiddetli günlere tanıklık ediyor. Iraklı yetkililer, hemen yasa dışı bir şekilde ölümcül güç kullanılmasına son vermelidir." Irak'ta bir aydan uzun süredir devam eden gösterilerde, 301 kişi öldü, 15 bin kişi de yaralandı. TÜM MANŞETLER