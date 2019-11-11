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Tel Abyad’da bombalı saldırı

Suriye'nin Tel Abyad İlçesi'nin güneydoğusundaki Suluk beldesinde dün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bazı yaralıların Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde tedavi altına alındığı açıklandı.

Tel Abyad’da bombalı saldırı
Suriye'nin Tel Abyad İlçesi'nin güneydoğusundaki Suluk beldesinde dün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bazı yaralıların Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde tedavi altına alındığı açıklandı.

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