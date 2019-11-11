Tel Abyad’da bombalı saldırı

Suriye'nin Tel Abyad İlçesi'nin güneydoğusundaki Suluk beldesinde dün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bazı yaralıların Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde tedavi altına alındığı açıklandı.
- Güncel
- 11.11.2019
- Gazete
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