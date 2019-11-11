Başkan Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk

Kur, faiz, enflasyon üçgeniyle bizi eski günlere döndürmeye çalıştılar. Bu sinsi oyunu bozduk ve ekonomiyi yeniden rayına oturttuk. 15 Temmuz 'da darbeye yeltendiler. 16 saatte hiç ettik. Suriye'de 8 bin kilometrekareyi güvenli hale getirdik. İşte sathı müdafaa böyle yapılır.

Erdoğan, "Ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyet'i istismarcı zihniyete terk ederiz" dedi.Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Osmanlı'nın bir ağacın kökleri, Cumhuriyet'in de dalları olduğunu söyledi. Atatürk ticareti yapanları eleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuştu:Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler. Osmanlı'da okuma-yazma oranı çok düşükmüş. Osmanlı'nın kendi silah sanayi yokmuş. Osmanlı yönetimi altındaki halklara zulmedilmiş. Hepsi de yalandır, iftiradır.: Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir.Osmanlı'dan kurtarabildiğimiz miras üzerinde kurduk. O olmasa, kök olmazsa, ağaç olur mu? Olmaz. Onun üzerinde yükseldik. Bu mirasa sadece topraklarımız değil, kurumlarımız da, geleneklerimiz de dahildir. Gazi Mustafa Kemal Samsun 'a, bir Osmanlı subayı olarak çıkmış, Ankara'daki Meclis'i yine Osmanlı adına faaliyete geçirmiştir. Cumhuriyetin inşası da Osmanlı'dan devralınan mevcut idari sistem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu hakikatler, apaçık ortadayken sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya gaflettir ya da art niyettir.



RUHU ŞAD OLSUN

Atatürk, vefatının 81'inci yılında Anıtkabir'de anıldı. Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: Kendisinin emaneti olarak Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun.

KASIM'DA

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında Türkiye'nin 81 ilinde törenler yapıldı. Milyonlar Ata'yı anmak için meydanlara aktı. Anıtkabir ve Dolmabahçe doldu taştı.Devlet töreninin ardından Türkiye'nin dört bir yanından'ya giden binlerce vatandaş, taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle'i ziyaret etti.İçeri girmekte zorlanan vatandaşlar kapıda uzun süre bekledi. Asırlık çınarlara ise öncelik verildi.Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki oda ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Ata'nın yatağı na karanfiller bıraktı.Sarayın 71 numaralı odasında, saat 09.05'te saygı duruşu yapıldı.Polisler ve vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.Düzce'de 95 yaşındaki Saibe Önen, 09.05'de Atatürk'ü asker selamıyla andı.Dolmabahçe Sarayı dün ziyaretçi akınına uğradı. Atatürk'ün yatağını görenler gözyaşlarını tutamadı.Bolu'da engelli bir vatandaş değnekleriyle saygı duruşunda bulundu.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hayat bir dakikalığına durdu.