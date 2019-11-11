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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 10:47

sadece 9 saatte 23 milyar dolar kazandı! çılgınlığı!

alışveriş sitesi , için yaptığı indirimle 9 saatte 23 milyar dolarlık satış yaptı. Alibaba'nın yaptığı açıklamaya göre, etkinliğine yaklaşık 500 milyon müşterinin katılması bekleniyor.

Sadece 9 saatte 23 milyar dolar kazandı!

'nın indirimli (Singles Day) satışları, alışveriş tatilinin ilk 9 saatinde 23 milyar dolara ulaştı.

Alışveriş yapanlar yalnızca ilk dakikada "1 milyar dolar" sınırını aşan miktarda harcama yaptılar. Alibaba'nın yaptığı açıklamaya göre, etkinliğine yaklaşık 500 milyon müşterinin katılması bekleniyor.

Aynı zamanda "çifte onbir" (double eleven) olarak de bilinen online alışveriş festivali bu adı, yalnızlığı simgeleyen dört dört tane "1" rakamının bir araya gelmesiyle ifade edtilen "11 Kasım ()" tarihinden kaynaklanıyor.

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