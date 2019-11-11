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: ’de 500 asker kalacak

Başkanı 'rın 'den çekileceklerini açıklamasına rağmen Washington, bölgedeki kaynaklarından vazgeçmiyor. ABD Genelkurmay Başkanı , kanalına verdiği demeçte Suriye'de kalacak ABD askerlerinin sayısına ilişkin bir soruya, "Binden az, 500 civarında, hatta belki 600 kişi olabilir" dedi.

ABD: Suriye’de 500 asker kalacak
ABD Başkanı 'rın 'den çekileceklerini açıklamasına rağmen Washington, bölgedeki kaynaklarından vazgeçmiyor. Genelkurmay Başkanı , kanalına verdiği demeçte Suriye'de kalacak ABD askerlerinin sayısına ilişkin bir soruya, "Binden az, 500 civarında, hatta belki 600 kişi olabilir" dedi.

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