ABD: Suriye’de 500 asker kalacak

ABD Başkanı Donald Trump'rın Suriye'den çekileceklerini açıklamasına rağmen Washington, bölgedeki petrol kaynaklarından vazgeçmiyor. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ABC kanalına verdiği demeçte Suriye'de kalacak ABD askerlerinin sayısına ilişkin bir soruya, "Binden az, 500 civarında, hatta belki 600 kişi olabilir" dedi.
- Güncel
- 11.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.