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  • 10.11.2019 15:03
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 15:28

'te ! Ölü ve yaralılar var!

'te 3 kişi, sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahla saldırıda bulundu. Baba ve 1 oğlu yaralanırken, diğer oğul hayatını kaybetti.

Olay saat 12.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana geldi. Silahlı 3 saldırgan bir sokak düğününe gelen 3 davetliyi düğün alanın yakınında ateş ederek yaraladı.

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