Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."
Son dakika: Irak'a hava harekatı! 3 terörist öldürüldü
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avaşin-Basyan bölgesine yapılan hava harekatında 3 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- FETÖ'den subaylar için soru hırsızlığı!
- Bakanlık duyurdu: Tam bin 476 kişi yakalandı!
- YPG/PKK Rasulayn'daki okulu karargah olarak kullanmış!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.