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  • 10.11.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 17:51

Son dakika: Irak'a hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre 'ndan yapılan açıklamada Avaşin-Basyan bölgesine yapılan hava harekatında 3 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Irak'a hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

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