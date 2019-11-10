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  • Son Güncelleme: 10.11.2019 18:59

CHP'li vekil tarafından destek verilen 'li gömüldü

CHP'li milletvekili Veli Ağbaba tarafından desteklenen ve Meclis'te konuşma yaptırılan Ceren Güneş kod adlı ve Gezi Parkı olaylarında polise taş atan terörist Göze Altunöz için teröristler cenaze töreni düzenledi.

CHP'li vekilin desteklediği YPG'li terörist gömüldü

Terör örgütü /, Türkiye'de örgütlenen Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP), Devrimci Komünarlar Partisi (DKP), Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (TKHP/C) üyelerini kara propaganda eylemlerinde kullanıyor.

14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türkiye'de birçok eyleme katıldıktan sonra terör örgütü YPG saflarına katılan Ceren Güneş kod adlı ve Aynur Ada kod adlı Göze Altunöz ile birlikte 14 , Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde TSK'nın başarılı operasyonuyla öldürüldü.

CHP'Lİ VEKİL KONUŞTURMUŞTU
Göze Altunöz ve Özge Aydın, Gezi Parkı olaylarında büyük rol oynamışlardı. Hatta CHP'li vekil Veli Ağbaba, Özge Aydın'ı Meclis'te kürsüye çıkarmıştı.

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