Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.11.2019 19:26
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 19:38

"Bu rezalete emeği geçen herkese yürekten teşekkürü borç bilirim"

Sabah gazetesi yazarı , Atatürk'e benzediği için Milli bayram ve etkinliklerde boy gösteren şahsa "Çakma" diyerek yüklendi. Ardıç, köşesindeki "Çakması" başlıklı yazısında şahsın yaptıklarını ve ona karşı gösterilen ilgi ve belediyelerden aldığı paralara da dikkat çekti. Yazısında " bile dayanamayıp "ticari ve şahsi bir yöne çekti, her gün yapılan bir mesleğe ve ticari bir faaliyete dönüştürdü" buyurmuş." ifadelerine yer veren Adıç, "Bu rezalete emeği geçen herkese yürekten teşekkürü borç bilirim. Yıllardır söylemeye çalıştıklarımı bundan daha güzel hiçbir şey ve hiç kimse kanıtlayamazdı." ifadelerini kullandı.

Çakması

Bülent Ardıç Sabah gazetesindeki köşesinde, Atatürk'e benzediği için Milli bayram ve etkinliklerde boy gösteren şahsa "Çakma" diyerek yüklendi.

İşte Bülent Ardıç'ın "Çakması" başlıklı o yazısı:

Ortalıkta "Atatürk kılığında" dolaşan bir adam var. Ara sıra piyasaya çıkıyor.
Kılığında dedim çünkü üniforma giymiş.
Kendisi mi akıl etmiş yoksa birileri "şekle mi sokmuşlar", belli değil.
Yok, bu, 19 Mayıs günleri Atatürk kılığına sokulan ve Dolmabahçe'den çatanaya binerken "Samsun'a şeriatçılarla savaşmaya gidiyorum" diye demeç veren çocuklardan değil...
Bu adam Atatürk'e gerçekten benziyor.
Saçları sarı. Arkaya taralı. Gözleri "çakmak çakmak" mıdır, yakından göremedik.
Atatürk'ün son yıllarına... Ellili yaşlarına... Hasta olduğu döneme...
Lakin göbeği sarkıyor.
Madalya, çizmeler falan tamam da, palaska göbeğini fena sıkmış.
Üniformayı çekip ortalıkta geziniyor.
Vatandaşlar da onunla "selfie" çekiyorlar.
Böylece Atatürk'le resim çektirmiş sayılıyorlar. Mutlu oluyorlar.
Bu fotoğrafı bastırıp Yılmaz'ın iki bin beş yüz liralık kitabının arasına koysunlar, güzel bir ayraç olur.
Bu "çakma Atatürk" harmandalı da oynarmış, zeybeği çok severmiş.
Katıldığı etkinliklerden beş bin lira ücret alırmış. Yılmaz'ın çektiği fiyatın iki misli.
Hem "etkinliklerden para almıyorum" demiş, hem de "belediyeler sanatçı çağırıp para veriyor da ben beş bin lira alınca niye rahatsız olunuyor" diye eklemiş.
"Atatürk'ü taklit etmiyormuş"... "Özel olarak Atatürk gibi giyinmiyorum" demeye de utanmamış.
bu olaya "rezalet" demiş. "Turistik vodvil" olarak nitelemiş.
bile dayanamayıp "ticari ve şahsi bir yöne çekti, her gün yapılan bir mesleğe ve ticari bir faaliyete dönüştürdü" buyurmuş.
Olayı "istismar" olarak nitelemiş.

***
Bu rezalete emeği geçen herkese yürekten teşekkürü borç bilirim.
Yıllardır söylemeye çalıştıklarımı bundan daha güzel hiçbir şey ve hiç kimse kanıtlayamazdı.
***
Bonjour Monsieur
"Atatürk'ü anlamak hepimizin görevi."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri"Bu rezalete emeği geçen herkese yürekten teşekkürü borç bilirim"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri