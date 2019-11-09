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  • Son Güncelleme: 09.11.2019 19:15

Son dakika: 'ta teröre ağır darbe!

Son dakika... kırsalında, ile Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta teröre ağır darbe!

İçişleri Bakanlığı, kırsalı Cudi Dağı'nda Milli İstihbarat Teşkilatı () ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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