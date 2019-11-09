İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.
Son dakika: Şırnak'ta teröre ağır darbe!
Son dakika... Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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