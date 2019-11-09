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  • Son Güncelleme: 09.11.2019 19:24

'da nda unutulup, kaybolan çocuğu polis buldu

'da, anaokuluna gitmek için bindiği servis minibüsünde unutulup, kapısı açık bırakılan araçtan inerek kaybolan 4 yaşındaki S.K. adlı çocuk, polis tarafından bulundu. Olaya ilişkin 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Pes dedirten olay! Servis minibüsünde unutulunca...
Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde oturan S.K, önceki gün anaokuluna gitmesi için ailesi tarafından servis minibüsüne bindirildi. İddiaya göre, servisin içinde uyuyakalan çocuk anaokuluna gelindiğinde araçtan inmedi. Küçük çocuğun uyuduğunu fark etmeyen servis şoförü S.İ. ile servis görevlisi S.A, aracı bir sonraki servis hareketine kadar beklemek üzere Soğanlı Mahallesi'ndeki bir sokağa park etti. Havalanması için minibüsün kapılarını açan şoför, nın yanından uzaklaştı. Bir sre sonra uyanan S.K, araçtan inerek sokakta dolaşmaya başladı. Çocuğu gören polisler, ekip aracına bindirerek emniyete götürdü.



S.K.'nın sürekli ağlaması nedeniyle iletişime geçemeyen polisler, bölgedeki anaokullarını araştırdı. Bir anaokulunun öğrencilerinden birinin sabah okula gelmediğini belirtmesi üzerine, S.K.'nin ailesine ulaşıldı. Ekipler, çocuğu annesine teslim etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine servis şoförü S.İ, servis görevlisi S.A. ve okulun kurucu üyesi A.A.'yı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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