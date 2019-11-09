Af ve nafaka yasası ne zaman çıkacak? MHP'nin gündeme getirdiği Şartlı Ceza İndirimi' yasasının çıkış tarihi kader mahkumları ve aileleri tarafından merakla bekleniyor. Öte yandan nafaka yasasında da araştırmalar sürüyor. Başkan Erdoğan'ın nafaka ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenlemenin ikinci pakette yer aldığını açıklamasının ardından nafaka yasasına dair detaylar ortaya çıktı. Peki, genel af ve nafaka yasasında son durum nedir? Af ve nafaka yasası ne zaman yürürlüğe girecek? İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti.