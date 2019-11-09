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  • Son Güncelleme: 09.11.2019 21:33

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etti.

Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Başkan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinde, Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı ve iki liderin 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit ettiği bildirildi.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımların da konuşulduğu kaydedildi.

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