Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.



Geçtiğimiz günlerde Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararının gerekçesi açıklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.