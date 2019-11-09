Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.11.2019 20:24
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 21:38

’ın damadı hakkındaki beraat kararına ilişkin flaş gelişme! İstinaf...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 'ın damadı hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.

Arınç'ın damadı hakkında flaş gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'ın damadı hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.

Geçtiğimiz günlerde Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararının gerekçesi açıklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkındaki beraat kararına ilişkin flaş gelişme! İstinaf...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri