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  • 02.05.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 17:01

'cü Tuna Beklevic paylaştı! Vatan hainleri 'ün evinde buluştu

Terör örgütü , örgüt mensupları üzerinden 'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Türkiye'den firar eden ve vatan hanliğini kaçtığı ülkeden sürdüren örgüt mensubu Tuna Beklevic, hesabından Başkan Erdoğan'ın 'yargılanması' ve sürgün edilmesi' yönünde skandal paylaşımda bulundu. Mesajlarını FETÖ/ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan uluslararası seviyede le aranan 'ün yanından attığı öğrenilen Beklevic, daha sonra tweetlerini sildi.

Vatan hainleri Hakan Şükür'ün evinde buluştu

'nün ihanetlerinin ardından 'den kaçan ve hainliklerini kaçtıkları ülkelerden sürdüren örgüt mensupları yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Örgüt mensubu Tuna Beklevic, hesabından Erdoğan'ın 'yargılanması' ve sürgün edilmesi' yönünde paylaşımlar yaptı. Mesajlarını FETÖ'nün firari ismi 'ün yanından attığı öğrenilen Beklevic, daha sonra tweetlerini sildi.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYORLAR
Cumhuriyet tarihinin en büyük ihanet şebekesi olan FETÖ örgütünün önemli isimlerinden biri olan Tuna Beklevic'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, FETÖ'cülerin ne olursa olsun Türkiye ve Erdoğan düşmanlığının değişmeyeceğinin kanıtı oldu.

Beklevic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlığa karşı oldukça işlenmiş suçlar konusunda dosyası oldukça kabarık olan Erdoğan ve ailesi er ya da geç yargılanacaktır. Açıkçası ne yargı sürecinin ne de suçlu bulunursa hapishane sürecinin Türkiye'ye faydası yoktur" mesajını paylaştı.

Mesajlarına devam eden Beklevic, bir sonraki tweetinde ise "Faysal ailesinden bazı mensupların Türkiye'de 'de sürgün edilmesi örneğinde olduğu gibi farklı seçenekler değerlendirebilir" dedikten sonra, "Dolayısıyla Erdoğan ve ailesi için 'sürgün' seçeneği üzerinde uzlaşabilir" paylaşımında bulundu.

Beklevic, son olarak "Erdoğan ailesine ev hapsinin 'da uygulanması teklif edilebilir" mesajıyla ihanetin geldiği boyutu gözler önüne serdi.

TWEETLERİ HAKAN ŞÜKÜR'ÜN YANINDAN ATMIŞ
Cumhurbaşkanı ve ailesi hakkında skandal ifadeler kullanan Beklevic daha sonra bu mesajları sildi. Ancak paylaşımlarını kaldırmadan önce attığı bir fotoğraf Beklevic'in bu tweetleri nereden attığını da gözler önüne verdi.

Beklevic'in paylaştığı fotoğrafta FETÖ'nün firari ismi Hakan Şükür'ün yanında olduğu ve ikiliye ailelerinin de eşlik ettiği görüldü.

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI
Hakan Şükür hakkında, FETÖ üyeliği kapsamında yakalama kararı var. Hatırlanacağı üzere FETÖ üyelerinin kullandığı ve tarafından deşifre edilen ByLock kullanıcıları arasında bulunan Şükür, hazırlanan listede "turuncu" kategoride yer almış, hakkında çıkarılmıştı.

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