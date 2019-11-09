Kaza, Avcılar, D-100 Karayolu Ambarlı kavşağı Edirne istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. 34 VM 409 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp yolu ayıran beton bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, taklalar atarak yol kenarında bulunan bir restoranın bahçesine uçtu.
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