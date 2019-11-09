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  • Son Güncelleme: 10.11.2019 07:15

'da feci ! Kontrolünü kaybeden araç restoran bahçesine daldı!

Karayolu yan yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolu ayıran beton bariyere çarparak taklalar atıp bir restoranın bahçesine uçtu. da sürücü hafif yaralanırken, yanındaki kişi ağır yaralandı.

Kaza, Avcılar, D-100 Karayolu Ambarlı kavşağı Edirne istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. 34 VM 409 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp yolu ayıran beton bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, taklalar atarak yol kenarında bulunan bir restoranın bahçesine uçtu.

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