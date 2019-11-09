Pazar günü hava nasıl olacak? 10 Kasım Pazar günü için Meteoroloji'den sis uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu