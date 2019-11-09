Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, 2 Kasım'da Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 6'sı tutuklanarak Osmaniye T Tipi Cezaevine gönderildi, şüphelilerden biri de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüpheliler arasındaki Mısır uyruklu Gamal Mahmud Abid Mabrouk'un (58) örgütün zekat emiri ve silahlı eğitim kamplarının sorumlusu olduğu belirlendi. Mabrouk, İl Jandarma ve savcılık sorgusunda örgüte ilişkin kritik bilgiler verdi.

İŞTE SKANDAL PARA AĞI

Her yıl düzenli olarak bin 500 ila 2 bin arasında yabancı uyruklu (Suriye ve Irak vatandaşı olmayan) teröriste silahlı eğitim vermekle görevli olduğunu itiraf eden Mabrouk, örgütün para ağını tüm ayrıntısı ile anlattı. Kendisinden önce DEAŞ'ın zekat emiri olan ve 2015'te örgütten kaçan Ebu Ubeyd El Mısri'nin, Suriye'deki silahlı eğitim kamplarından sürekli Suudi Arabistan ve Bahreyn olmak üzere başka ülkelere gidip yüklü miktarda para ile döndüğünü söyledi. Ebu Ubeyd El Mısri'nin örgütten kaçmasından sonra DEAŞ'ın zekat emirliği görevinin kendisine verildiğini ifade eden terörist, Körfez ülkelerinden örgüte düzenli para akışının sürdüğünü vurguladı.

KÖRFEZ'DEN PARA DESTEĞİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan, Bahreyn, Tunus, Fas, Libya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelerek DEAŞ'a katılmak isteyen teröristler aracılığıyla örgüte düzenli şekilde "zekat" adı altında para aktarıldığını anlatan Mabrouk, "Bana genelde paralar Suudi Arabistan ve Bahreyn'den gelirdi. Bu parayı her 15 günde bir Suriye İdlibli Ebu Abdurrahman getirirdi. Ortalama 50 bin dolar bırakırdı. 2015'te de tanımadığım Suudi Arabistanlı bir şahıs Azez bölgesinde yanıma gelip 70 bin dolar verdi. Bu parayla Suriye'de silah tüccarından uçaksavar ve silah aldık" dedi. Mabrouk, Avrupa'dan gelen teröristlerin de beraberinde 20 ila 80 bin Euro arasında para getirdiğini söyledi.

BEKARA 50, EVLİYE 100 DOLAR

Paralarla ağırlıklı olarak silah ve mühimmat aldıklarını vurgulayan Mabrouk, teröristlere verdikleri maaşları da anlattı. Mısırlı terörist, "Bekar teröristlere aylık 50, evli olanlara 100, yeni evlenenlere ise 150 dolar maaş veriyorduk" dedi. Daha sonra kendisi gibi eğitim sorumlusu olan teröristlerle El Nusra'ya katıldıklarını söyleyen terörist, El Nusra lideri Ebu Muhammed Colani ile 4 defa görüştüğünü iddia etti. Operasyonda tutuklanan Suriye uyruklu Ahmed Alobeid'in örgütün silah ve lojistik sorumlusu olduğu, yabancı teröristlerin çatışma bölgelerine sevkini organize ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan diğer teröristlerin de örgüt üyesi olarak faaliyetlerde bulundukları belirtildi.