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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 10:52

'nin kuzeyinde terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde emniyet binası önünde bomba yüklü kamyonet ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki topraklarında yer alan beldenin merkezinde emniyet binası önünde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.

Güvenlik makamları saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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