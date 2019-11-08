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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 15:12

Son dakika: Başkan Erdoğan 'da 'nun annesi 'nun cenaze törenine katıldı

Başkan , cuma namazını 'nde kıldı. Erdoğan, daha sonra burada, Grup Başkanvekili ve Milletvekili 'nun annesi 'nun cenaze törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı , cuma namazını 'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Eyüpsultan'daki Eyüp Sultan Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı , Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı , Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Erdoğan, daha sonra burada, AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili 'nun annesi 'nun cenaze törenine katıldı.



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