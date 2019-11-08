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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 20:16

Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan , 'nde, 'na katıldı. Programın ardından Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Mevlid Kandili ile ilgili bir paylaşım yaptı.



Başkan , 'nde, 'na katıldı. Programın ardından Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Mevlid Kandili ile ilgili bir paylaşım yaptı.



Erdoğan yaptığı paylaşımda,"Bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Mevlidin ülkemiz, milletimiz ve cümle Ümmet-i Muhammed için hayırlara vesile olmasını, manevi bir uyanışa, yeni bir dirilişe kapı aralamasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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