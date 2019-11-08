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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 19:26

Bakan Hulusi Akar, ABD ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığı, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin bakanlık temazlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD ile görüştü.



Milli Savunma Bakanlığı, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin bakanlık temazlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.




Toplantıda ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı. Heyetlerarası görüşme bitiminde Bakan Akar tarafından ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield kabul edildi" ifadeleri kullanıldı.




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