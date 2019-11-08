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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 14:12

'ta fabrikasında !

'ta 'nde bulunan plastik fabrikasında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangının neden çıktığı ise henüz belirlenemedi.

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın!

'ta 'nde bulunan plastik fabrikasında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Saat 12.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Yangını gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

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