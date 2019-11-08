Cevabımızı sahada verdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Trump'ın mektubuna ilişkin konuştu: ABD Başkanı'nın söz konusu mektubuna cevabımız, Barış Pınarı Harekatı'yla sahada verilmiştir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Trump'ın mektubuna ilişkin konuştu: ABD Başkanı'nın söz konusu mektubuna cevabımız, Barış Pınarı Harekatı'yla sahada verilmiştir.
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