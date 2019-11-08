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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 21:07

'' ile ilgili flaş gelişme! Tutuklandı

'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe B., 'da yakalandı. Yakalanan Safiye Gökçe B. adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçe B.'nin 'da olduğunu belirleyerek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu Bursa gişelerinde önlem aldı. Kente saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe B., polis ekiplerince durdurularak, gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Safiye Gökçe B., işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

TUTUKLANDI
'Bitcoin' karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa'da yakalanıp, Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Y., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Safiye Gökçe Y. tutuklandı.

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