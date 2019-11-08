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  • 08.11.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 11:53

Ankara üyelerine ait 105 adrese eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı

Ankara'da / terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere ait 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 17 firari örgüt üyesi gözaltına alındı.

FETÖ'cülere ait 105 adrese eş zamanlı operasyon!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında /'ye üye olmaktan kesinleşmiş hapis cezası olan firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

105 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yaklaşık 300 polisin katılımı ile sabaha karşı belirlenen 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 17 firari örgüt üyesi gözaltına alındı. Zanlıların bazılarının örgütte üst düzey sorumlu ve "imam" pozisyonunda görev aldıkları öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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