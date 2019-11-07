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  • 07.11.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 16:10

İstanbul'da polisi gören lar araçlarını yolun ortasına bırakıp kaçtılar!

İstanbul’da sokak aralarında dolaşarak park halinde bulunan arabaların içindeki bilgisayar, fotoğraf makinesi gibi eşyaları çaldıkları iddia edilen biri kadın 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin peşlerindeki polisi fark edince araçlarını yol ortasında bırakıp kaçtığı anlar Mobese kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından otomobillerin içinden yapılan hırsızlık olaylarının artması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, yaklaşık 2 ay süren çalışmanın ardından şüphelilerin kullandığı otomobili belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin peşlerindeki polisi atlatmak için TEM Otoyolu üzerinde kullandıkları otomobili terk ederek hızla geçen araçların arasından karşıya geçerek kaçmaları Mobese kameraları tarafından görüntülendi. Polis bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti.

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