Macaristan'da Başkan Erdoğan coşkusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı.
ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ
Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti sırasında Budapeşte sokaklarına çıkan insanlar, ellerinde Erdoğan posterleriyle sevgi gösterisinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.