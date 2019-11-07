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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 16:05

'da Başkan Erdoğan coşkusu

Başkan Erdoğan, Türkiye- 'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a geldi. Erdoğan'ın ziyareti sırasında toplanan severleri, Erdoğan posterleri ile poz verdi.

Macaristan'da Başkan Erdoğan coşkusu

Başkan , Türkiye- 'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı.



ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ
Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti sırasında Budapeşte sokaklarına çıkan insanlar, ellerinde Erdoğan posterleriyle sevgi gösterisinde bulundu.



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