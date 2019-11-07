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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 15:35

'da büyük operasyon! 17 'lı terörist yakalandı!

ekiplerince, 'la bağlantılı oldukları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

'da terör örgütü ile bağlantılı oldukları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi müdürlüklerince 10 Kasım öncesi yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüpheliler takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 17 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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