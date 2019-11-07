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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 23:05

Belediye Başkanı 'e silahlı saldırı girişimi

 Belediye Başkanı , H.K. adlı bir kişinin silahlı saldırı girişimine uğradı. Olayda başkan Çimen yara almazken, saldırgan kaçtı. Başkanı Ercan Çimen ise saldırı ile ilgili, "Bu tür saldırılar bizi korkutmaz ve yıldıramaz. Bu saldırı girişiminde bulunan cahillik yapmıştır" dedi.

Belediye Başkanı Çimen'e silahlı saldırı girişimi

Olay, öğlen saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. adlı bir kişi, çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı 'in ayaklarına yakın bir yere tüfekle ateş açtı. Başkan Çimen, olayda yara almazken, şüpheli ise kaçtı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



Başkanı Ercan Çimen ise saldırı ile ilgili, "Bu tür saldırılar bizi korkutmaz ve yıldıramaz. Bu saldırı girişiminde bulunan cahillik yapmıştır" dedi.

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