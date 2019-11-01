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  • 01.11.2019 22:19
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 22:19

İş adamına motosikletli saldırgandan son anda kurtuldu

Avcılar'da cipi ile giden iş adamı Turgay Çolakoğlu'na kimliği henüz belirlenemeyen bir motosikletli tarafından tabanca ile peş peşe ateş açıldı. İş adamı kapısını açık gördüğü üniversite binasına girerek kurtuldu.

İş adamına silahlı saldırı!

Avcılar'da cipi ile giden iş adamı Turgay Çolakoğlu'na kimliği henüz belirlenemeyen bir motosikletli tarafından tabanca ile peş peşe ateş açıldı. İş adamı kapısını açık gördüğü üniversite binasına girerek kurtuldu.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. D-100 bağlantı karayolundan Petrol Ofisi Caddesi'ne girerek Ambarlı yönüne giden 34 TV 3313 plakalı lüks cipi ile gelen Turgay Çolakoğlu'nu takip eden bir motosikletli kişi tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırganı fark eden tekstilci olduğu belirtilen iş adamı gaza basarak uzaklaşmak istedi.



Bariyerleri açık olan özel bir üniversitenin kampüsüne giren iş adamı kırılan araç camlarından hafif yaralandı. Yaralı iş adamı çağrılan 112 Ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. En az 6 el ateş açan saldırgan kaçtı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

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