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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 07:37

'ye verilen süre doldu! 'den 5 maddelik açıklama geldi: Başlandı

'ndan, 'de Fırat'ın doğusuna ilişkin ile varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterildiği bildirildi. , Türk-Rus ortak devriyelerinin yakında başlayacağını belirterek "devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Verilen süre doldu! MSB açıkladı: Başlandı

ndan, Harekatı kapsamında ile varılan mutabakata ilişkin açıklama yapıldı.

1. 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin ile Rusya Federasyonu arasında Soçi'de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

2. 150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, 'nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da ve Tel Rıfat'ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir.

3. Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır.

4. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta ve /YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

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