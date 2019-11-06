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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 11:25

'de olay yaratacak kitap! kitabı 'nu çok kızdırdı!

’li ’nun kampanya direktörü ’ın sürecini anlattığı “” isimli kitap, parti içini karıştı. Seçim çalışmaları sırasında il örgütünün yok sayıldığı kitaba tepki gösteren CHP Başkanı , “Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir” dedi.

CHP'de olay yaratacak kitap!

Başkanı 'nun kampanya direktörü , dönemini ve yürütülen kampanyayı "" adıyla kitaplaştırdı.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olduğu dönemden itibaren Ekrem İmamoğlu'nun 3 seçim kampanyasının direktörlüğünü üstlenen Necati Özkan'ın kitabı "'da bile çok az bilinen genç bir adamın, tüm tarafından tanınarak geniş kitlelerin umudu haline gelmesi, sıfır hatayla hayata geçirilen ilham verici kampanya ve 3 ay arayla yapılan iki seçimden galip çıkmanın tüm öyküsü okuyucuyla paylaşıyor" diye tanıtılmıştı.

Necati Özkan'ın kaleme aldığı ve Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası sürecini anlattığı kitap, içinde tartışma yarattı.

KİTAP SKANDALLAR KRALİÇESİ CANAN KAFTANCIOĞLU'NU KIZDIRDI!
İmamoğlu'nun seçim çalışmaları sırasında sürekli yanında yer alan CHP Başkanı , Özkan'ın bu kitabına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, Necati Özkan'ın kitapta kendisini "kahramanlaştırdığını" iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!"

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